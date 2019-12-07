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Дело дайвера-"педофила": присяжные приняли сторону Илона Маска 

Вести.Ru + ещё 4
Дело дайвера-"педофила": присяжные приняли сторону Маска
Фото: Вести.Ru
Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом Лос-Анжелеса из-за дела о клевете в адрес дайвера Вернона Ансуорта. Присяжные, рассмотрев дело, приняли сторону Маска. Причины решения суда не разглашаются, передает РИА Новости.
Дайвер Ансуорт был участником операции по спасению тренера и 12 детей из пещеры в Таиланде. Именно он организовал спасательные действия. Илон Маск отправил ему в помощь субмарину, однако Ансуорт заявил, что это лишь рекламный трюк, и высказался в адрес изобретателя в оскорбительной манере.
После этого Маск, как он утверждает, под влиянием эмоций, стал продвигать в соцсетях теорию о том, что дайвер является педофилом и проживает в Таиланде ради брака с несовершеннолетней. После волны критики Илон Маск удалил оскорбительные посты и извинился, однако Ансуорт подал на него в суд. Он надеялся получить 75 тысяч долларов в качестве возмещения морального ущерба.
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Теги:
В мире , Илон Маск , SpaceX , РИА Новости
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