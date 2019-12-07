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Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Порошенко предложил стену на границе в Россией
Фото: РИА Новости
Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.
Он прокомментировал заявление советника действующего главы государства Андрея Ермака о планах «построить стену» на границе с Донбассом. «Какую стену? Украина отказывается от своих территорий? Стройте стену на границе с Россией, она вам понадобится», — сказал Порошенко.
Ранее Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». По его словам, Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта.
Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, занимавшим тогда должность главы кабинета министров. По плану правительства, рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должны быть оборудованы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов). Завершить строительство планируется в 2021 году.
В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение на восточных границах страны выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика. В марте 2019-го Украина вернулась к возведению стены.
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Теги:
В мире , Санкции , Строительство , Борислав Береза , Петр Порошенко , Андрей Ермак , Арсений Яценюк , Верховная Рада
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