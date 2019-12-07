Порошенко предложил стену на границе в Россией

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией , а не Донбассом. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший украинский президент Петр Порошенко

Он прокомментировал заявление советника действующего главы государства Андрея Ермака о планах «построить стену» на границе с Донбассом. «Какую стену? Украина отказывается от своих территорий? Стройте стену на границе с Россией, она вам понадобится», — сказал Порошенко.

Ранее Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». По его словам, Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком , занимавшим тогда должность главы кабинета министров. По плану правительства, рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должны быть оборудованы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов). Завершить строительство планируется в 2021 году.