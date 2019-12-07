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Русскую разведку обвинили во взломе переписки Макрона 

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Снова что-то взломали: РФ обвинили из-за Макрона
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российские спецслужбы обвинили во взломе переписки главы Франции Эммануэля Макрона с его окружением накануне президентских выборов. «Доказательства» причастности русских опубликовала газета Le Monde.
Издание ссылается на некие технические данные, которые якобы подтверждают причастность двух групп хакеров, «связанных с российской разведкой», к краже данных у предвыборной кампании Макрона. Первая группа называется APT28 (Fancy Bear), она хорошо известная экспертам, пишет издание. Вторая группа имеет непосредственное отношение к ГРУ и называется Sandworm.
Доказательством этому, как считает издание, служит расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который «уличил» APT28 в союзе с ГРУ во взломе переписки Хиллари Клинтон. Что касается второй хакерской группы, то британские и американские власти уже обвиняли её в связи с российской разведкой при проведении «некоторых хакерских атак». В частности, и к хакерскому нападению на Украину в июне 2017 года, которое причинило всему миру ущерб на миллиарды долларов.
Технические доказательства удалось получить, сопоставив данные расследования специалистов Google и американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая несколько последних лет изучала «боевые порядки» России в киберпространстве.
Операция против Макрона началась в марте 2017 года. Хакеры успешно занимались распространением вредоносных программ, пока не заполучили и не слили в интернет украденные электронные письма. Причём, для того, чтобы активировать вредоносные ссылки, хакеры не гнушались использовать даже статьи Le Monde, например, о финансировании «Национального фронта».
Ранее News.ru сообщал, что власти Великобритании считают россиянина Максима Якубца и предположительно возглавляемую им хакерскую группировку Evil Corp главными угрозами кибербезопасности страны. Ущерб от деятельности хакерской группировки в Соединённом Королевстве составил сотни миллионов фунтов.
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Теги:
В мире , Политика , Выборы на Украине , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Эммануэль Макрон , ГРУ , Google , Le Monde , Франция
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