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Какой праздник 7 декабря 

Рамблер 1 час назад
Какой праздник 7 декабря
Фото: ТАСС
7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Об этом сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций.
Там сказано, что этот праздник был учрежден в 1994 году Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в ходе празднования 50-летия подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции).
7 декабря было провозглашено Международным днем гражданской авиации официально резолюцией, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году.
Также на сайте Организации объединенных наций сказано, что авиация играет важную роль в обеспечении международного мира и благополучия, а одной из целей Международного дня гражданской авиации является информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств.
Чикагская конвенция была заключена и подписана делегатами 54 стран в гостинице «Стивенс» в Чикаго, США, в 1944 году. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) — учреждение ООН. Оно существует с 1947 года — устанавливает нормы гражданской авиации и координирует ее развитие.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Генассамблея ООН
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