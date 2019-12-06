Какой праздник 7 декабря

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Об этом сообщается на официальном сайте Организации объединенных наций.

Там сказано, что этот праздник был учрежден в 1994 году Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в ходе празднования 50-летия подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции).

7 декабря было провозглашено Международным днем гражданской авиации официально резолюцией, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году.

Также на сайте Организации объединенных наций сказано, что авиация играет важную роль в обеспечении международного мира и благополучия, а одной из целей Международного дня гражданской авиации является информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств.

Чикагская конвенция была заключена и подписана делегатами 54 стран в гостинице «Стивенс» в Чикаго, США, в 1944 году. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) — учреждение ООН. Оно существует с 1947 года — устанавливает нормы гражданской авиации и координирует ее развитие.