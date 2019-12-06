Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.

По словам Порошенко, строительство стены с Донбассом может привести к отмене санкций с РФ. "Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится", — заявил Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Также экс-глава государства подчеркнул, что в неудаче на переговорах в "нормандском формате" нет "ничего страшного".