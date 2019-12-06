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Порошенко предложил построить стену на границе с Россией 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующим властям страны строить стену на границе с РФ, а не с Донбассом.
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
По словам Порошенко, строительство стены с Донбассом может привести к отмене санкций с РФ. "Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится", — заявил Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Также экс-глава государства подчеркнул, что в неудаче на переговорах в "нормандском формате" нет "ничего страшного".
"Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство", — добавил Порошенко.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Ермак
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