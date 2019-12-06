Генсек ООН сменил помощника по правам человека

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Илзе Брандс-Кехрис из Латвии помощником генсека по правам человека и главой Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке. Она сменит Эндрю Гилмора из Великобритании", — сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН и Верховный комиссар по правам человека глубоко признательны Гилмору за многолетний вклад в работу организации.

Дюжаррик указал, что Брандс-Кехрис с 2017 года является независимым членом-экспертом Комитета ООН по правам человека.