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Генсек ООН сменил помощника по правам человека 

РИА Новости 2 часа назад
Генсек ООН сменил помощника по правам человека
Фото: Р-Спорт
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил нового помощника по правам человека — на этом посту британца Эндрю Гилмора сменила Илзе Брандс-Кехрис из Латвии, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Илзе Брандс-Кехрис из Латвии помощником генсека по правам человека и главой Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке. Она сменит Эндрю Гилмора из Великобритании", — сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек ООН и Верховный комиссар по правам человека глубоко признательны Гилмору за многолетний вклад в работу организации.
Дюжаррик указал, что Брандс-Кехрис с 2017 года является независимым членом-экспертом Комитета ООН по правам человека.
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Теги:
В мире , Антониу Гутерреш , Стефан Дюжаррик , Управление ООН по правам человека , ООН , Латвия
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