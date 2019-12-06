Более 70% американцев назвали Россию врагом 

Большинство жителей Соединённых Штатов считают Российскую Федерацию врагом. Такие данные приводит Институт имени Рейгана.
Согласно исследованию, союзником РФ считают 28% американцев, врагом — 71%. Почти четверть опрошенных опасается российских кибератак и хакеров, примерно 16% — ядерного оружия.
Около 28% респондентов назвали врагом США Китай. Третье место в списке стран, представляющих опасность, принадлежит Северной Корее, четвёртое — Ирану.
Ранее News.ru писал, что результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 85% россиян оценили отношения РФ и США в негативном ключе. 53% респондентов охарактеризовали отношения между странами как «напряжённые», «прохладными» назвали 20% опрошенных и 13% считают их враждебными.