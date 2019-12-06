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Совет Европы принял решение по России 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Венецианская комиссия Совета Европы постановила не отказываться от членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за непризнанного присоединения Крыма, передает РИА "Новости".
«Обязательство Парламентской ассамблеи признавать присоединение Крыма аннексией не ведет к непризнанию полномочий делегаций государства, осуществившего аннексию», — говорится в решении комиссии.
Комиссия указала, что полномочия российских делегатов в ПАСЕ не должны подвергаться сомнению из-за того, что часть из них были избраны с учетом голосов крымчан.
Совет Европы выставил России огромный счет
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Совет Европы , РИА Новости , Республика Крым
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