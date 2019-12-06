Совет Европы принял решение по России

«Обязательство Парламентской ассамблеи признавать присоединение Крыма аннексией не ведет к непризнанию полномочий делегаций государства, осуществившего аннексию», — говорится в решении комиссии.

Комиссия указала, что полномочия российских делегатов в ПАСЕ не должны подвергаться сомнению из-за того, что часть из них были избраны с учетом голосов крымчан.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме.