Франция и Германия объединились против России

Франция заявила о солидарности с Германией по высылке российских дипломатов

Елисейский дворец заявил, что понимает решение Берлина о выдворении российских дипломатов, сообщает агентство France-Presse. «Отказ от сотрудничества»: скандал России с ФРГ «Мы приняли к сведению решение Германии, мы его понимаем, мы солидарны с Германией», — сказано в заявлении Елисейского дворца, передает РИА «Новости». В среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили. МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов. Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.

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