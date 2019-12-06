Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России
В мире
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Политика
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Шоу-бизнес

Стала известна продолжительность саммита «нормандской четверки» 

Lenta.ru + ещё 2 33 минуты назад
Известны подробности саммита «нормандской четверки»
Фото: globallookpress.com
Саммит лидеров стран «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря, будет длиться три часа. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на брифинг представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
По ее словам, начало мероприятия запланировано на 16:00 по парижскому времени (18:00 по московскому). К 19:00 (21:00 по Москве) лидеры России, Украины, Франции и Германии должны будут выйти на совместную пресс-конференцию. По словам Деммер, Берлин надеется, что в течение этих трех часов участникам первого за три года саммита в «нормандском формате» удастся «придать новый импульс в мирном процессе» и согласовать новые шаги, нацеленные на достижение мира в Донбассе.
Кроме того, Деммер раскрыла и расписание встреч президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В первую очередь она проведет получасовой разговор с российским лидером, который начнется в 15:00 по местному времени, а за полчаса до начала встречи Меркель пообщается с Зеленским.
Когда пройдет двусторонняя встреча Зеленского с Путиным, которую в числе прочих анонсировал Кремль, неизвестно.
Ранее 6 декабря сообщалось, что российский президент намерен провести отдельные встречи с каждым из лидеров стран «нормандской четверки». По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент Путин едет на саммит с серьезным настроем.
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Последние новости
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР Раскрыто убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии Раскрыто убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Комментарии 
Теги:
В мире , Политика , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Германия , Москва , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 17
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 537
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Итальянский министр обратился к Лаврову с просьбой
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Лобода показала ногу с шестью пальцами 30
Киев остался без денег МВФ
Киев остался без денег МВФ 80
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
01:24
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение