Известны подробности саммита «нормандской четверки»

Стала известна продолжительность саммита «нормандской четверки»

Саммит лидеров стран «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабря, будет длиться три часа. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на брифинг представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Украины, Франции и По ее словам, начало мероприятия запланировано на 16:00 по парижскому времени (18:00 по московскому). К 19:00 (21:00 по Москве ) лидеры России Германии должны будут выйти на совместную пресс-конференцию. По словам Деммер, Берлин надеется, что в течение этих трех часов участникам первого за три года саммита в «нормандском формате» удастся «придать новый импульс в мирном процессе» и согласовать новые шаги, нацеленные на достижение мира в Донбассе.

Кроме того, Деммер раскрыла и расписание встреч президентов Украины и России Владимира Зеленского Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель . В первую очередь она проведет получасовой разговор с российским лидером, который начнется в 15:00 по местному времени, а за полчаса до начала встречи Меркель пообщается с Зеленским.

Когда пройдет двусторонняя встреча Зеленского с Путиным, которую в числе прочих анонсировал Кремль, неизвестно.

Ранее 6 декабря сообщалось, что российский президент намерен провести отдельные встречи с каждым из лидеров стран «нормандской четверки». По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент Путин едет на саммит с серьезным настроем.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.