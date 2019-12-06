Премьер Италии обратился к Путину

Премьер Италии попросил Лаврова передать Путину наилучшие пожелания

"Самые лучшие пожелания вам от президента Путина. Мы продолжаем работать над тем, чтобы все договоренности, которые были достигнуты между лидерами, реализовывались", — сказал Лавров в начале встречи.

Со своей стороны итальянский премьер также передал через Лаврова Путину свои приветствия.