Миру предрекли перемены после «нормандской встречи»

Германии, Франции и Нормандская встреча лидеров России Украины может изменить мир. Есть шанс разрешить конфликт в Донбассе и договориться об обмене пленными. Так считает политический обозреватель Алексей Акутин, передает РИА Новости.

«Встреча в "нормандском формате" действительно имеет все шансы повлиять на улучшение ситуации в Донбассе. А также ускорить процесс обмена пленными и спровоцировать принятие решений о новых точках разведения сил и средств на линии вооруженного противостояния. Как сказал мой коллега: "Мир изменится после этой встречи», — заявил Акутин.

По его словам, Германия и Франция отказались от антироссийской позиции и могут поддержать Москву и «вполне готовы идти на определенные уступки при сохранении лица».

«Если Макрон еще стремится остаться где-то посередине, то Меркель вполне созрела к поддержке инициатив Кремля по отношению к Донбассу», — считает Акутин.

Киев в 2014 году начал войну против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, погибли 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встречах в «нормандском формате» лидеры России, Германии, Франции и Украины.