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Миру предрекли перемены после «нормандской встречи» 

Рамблер + ещё 15 23 минуты назад
Нормандская встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины может изменить мир. Есть шанс разрешить конфликт в Донбассе и договориться об обмене пленными. Так считает политический обозреватель Алексей Акутин, передает РИА Новости.
«Встреча в "нормандском формате" действительно имеет все шансы повлиять на улучшение ситуации в Донбассе. А также ускорить процесс обмена пленными и спровоцировать принятие решений о новых точках разведения сил и средств на линии вооруженного противостояния. Как сказал мой коллега: "Мир изменится после этой встречи», — заявил Акутин.
По его словам, Германия и Франция отказались от антироссийской позиции и могут поддержать Москву и «вполне готовы идти на определенные уступки при сохранении лица».
«Если Макрон еще стремится остаться где-то посередине, то Меркель вполне созрела к поддержке инициатив Кремля по отношению к Донбассу», — считает Акутин.
Киев в 2014 году начал войну против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, погибли 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встречах в «нормандском формате» лидеры России, Германии, Франции и Украины.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зеленский раскрыл свой главный страх перед встречей с Путиным.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , РИА Новости , Германия , Франция
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