Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Армия
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян
Шоу-бизнес
Новый инцидент с SSJ-100 в Москве
Новый инцидент с SSJ-100 в Москве
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес

Зеленский приехал в Донбасс 

Lenta.ru + ещё 1 19 минут назад
Зеленский приехал в Донбасс
Фото: пресс-служба администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс, где почтил минутой молчания бойцов, погибших за независимость страны, и поздравил военных с Днем вооруженных сил. Соответствующее видео доступно в Facebook Офиса президента.
В рамках рабочей поездки украинский лидер посетил штаб операции объединенных сил в городе Часов Яр в Донецкой области, контролируемом Киевом. По словам Зеленского, украинская армия — гарант успешности всех дипломатических переговоров, именно поэтому он решил встретиться с военнослужащими накануне международных переговоров.
Руководитель страны рассказал, что украинская армия была слабее пять лет назад и «многого не имела», однако бойцы выстояли благодаря воле и непобедимому духу. «Мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших! И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс — это Украина! Луганск — это Украина! Крым — это Украина», — заключил глава государства.
В октябре Зеленский приехал в поселок Золотое в Донбассе, чтобы поговорить с украинскими добровольцами на тему отвода войск. Встреча закончилась перепалкой между президентом и военнослужащими, обвинившими украинского лидера в капитуляции.
День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря ежегодно с 1993 года.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
Последние новости
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР Раскрыто убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии Раскрыто убийство начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию могут втянуть в новый военный конфликт
Россию могут втянуть в новый военный конфликт 99
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян
Лидер «Ногу свело!» оскорбил россиян 145
Новый инцидент с SSJ-100 в Москве
Новый инцидент с SSJ-100 в Москве
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось? 9
Путин в Сочи: «Was ist los?
Путин в Сочи: «Was ist los? 13
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
01:25
Опубликовано видео обысков у экс-главы Щёлковского района
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
01:24
«Чтобы приручить»: новые подробности убийства Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение