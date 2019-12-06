Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донбасс, где почтил минутой молчания бойцов, погибших за независимость страны, и поздравил военных с Днем вооруженных сил. Соответствующее видео доступно в Facebook Офиса президента.

В рамках рабочей поездки украинский лидер посетил штаб операции объединенных сил в городе Часов Яр в Донецкой области, контролируемом Киевом . По словам Зеленского, украинская армия — гарант успешности всех дипломатических переговоров, именно поэтому он решил встретиться с военнослужащими накануне международных переговоров.

Руководитель страны рассказал, что украинская армия была слабее пять лет назад и «многого не имела», однако бойцы выстояли благодаря воле и непобедимому духу. «Мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших! И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс — это Украина! Луганск — это Украина! Крым — это Украина», — заключил глава государства.

В октябре Зеленский приехал в поселок Золотое в Донбассе, чтобы поговорить с украинскими добровольцами на тему отвода войск. Встреча закончилась перепалкой между президентом и военнослужащими, обвинившими украинского лидера в капитуляции.

День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря ежегодно с 1993 года.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения.