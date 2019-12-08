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Президент Чехии сомневается, что власовцы заслужили памятник в Праге 

РИА Новости + ещё 4 45 минут назад
Президент Чехии высказался о памятнике власовцам
Фото: Council of Europe
Президент Чехии Милош Земан сомневается в том, что власовцы заслужили памятник в Праге.
В ноябре известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста пражского микрорайона Ржепорыйе, в котором живут 4,5 тысячи человек, Павел Новотный заявил, что намерен установить в микрорайоне памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе. Эту идею он намерен обсудить 16 декабря с коллегами по местному органу власти.
В интервью пражской газете Mladá fronta Dnes Земана спросили, считает ли он власовцев теми военными, которые заслуживают памятник.
"Я в этом сомневаюсь", — ответил он.
"Было здесь несколько дней, когда, объективно говоря, власовцы действительно помогли Праге. Этого нельзя отрицать. И, вроде бы, три сотни из них погибли. С другой стороны, есть история Русской освободительной армии, руководимой генералом Власовым, которая во всех армиях мира квалифицируется как военная измена, и во всех армиях мира военных предателей казнят", — отметил Земан.
Власовцами обычно именуют участников так называемой Русской освободительной армии (РОА), составленной из русских коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, воевавших в годы Второй мировой войны в составе немецкого Вермахта против Красной армии. После войны Власова признали изменником родины и казнили.
В конце апреля 1945 года командование РОА приняло решение выйти из подчинения Берлину и попытаться пробиться на запад, к англо-американским войскам. После того, как к нему обратились некоторые члены руководства антифашистского Пражского восстания с просьбой о помощи, по данным чешских историков, несколько подразделений РОА были выделены на подмогу помощи восставшим. После боев в городе 6-7 мая 1945 года руководители восстания сообщили командованию власовцев, что не нуждаются в их поддержке. После этого подразделения РОА двинулись из Праги на запад.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает отсутствие реакции властей Чехии на планы муниципальных властей Праги установить памятник власовцам как очевидное попустительство преступному переписыванию истории. Она также отмечала, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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Теги:
В мире , Европа , Ситуация в мире , Милош Земан , Мария Захарова , Андрей Власов , МИД , Прага , Чехия
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