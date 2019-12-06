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Политика

Умер сбежавший в США майор КГБ 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Дезертир из КГБ умер в США
Фото: CIA/Global Look Press
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США из-за болезни легких. Об этом со ссылкой на его жену сообщает Washington Post.
Издание напомнило, что Виктор Шеймов работал в восьмом управлении КГБ, которое было особо секретным и занималось связью и шифрами. Сам майор отвечал за мониторинг и «все больше разочаровывался в коммунистическом режиме», а также заподозрил органы госбезопасности в смерти одного из своих друзей.
В 1980 году ЦРУ провело секретную операцию, вывезя Виктора Шеймова, его жену и дочь в США. Сотрудник КГБ в свою очередь в течение года передал американским спецслужбам секретную информацию, в том числе планы КГБ по убийству Папы Римского Иоанна Павла II, данные о двух сотрудниках Госдепартамента США, работавших на СССР, и сведения о «кроте» в ЦРУ.
Шеймов получил награду от американской разведки и был высоко оценен правительством за «ценный вклад в национальную безопасность».
«Рамблер» писал, что ранее французская газета Le Monde сообщила об обнаружении во Франции базы русских разведчиков, которую использовали для проведения операций по всей Европе.
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