Дезертир из КГБ умер в США

Умер сбежавший в США майор КГБ

Бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США из-за болезни легких. Об этом со ссылкой на его жену сообщает Washington Post

Издание напомнило, что Виктор Шеймов работал в восьмом управлении КГБ, которое было особо секретным и занималось связью и шифрами. Сам майор отвечал за мониторинг и «все больше разочаровывался в коммунистическом режиме», а также заподозрил органы госбезопасности в смерти одного из своих друзей.

В 1980 году ЦРУ провело секретную операцию, вывезя Виктора Шеймова, его жену и дочь в США. Сотрудник КГБ в свою очередь в течение года передал американским спецслужбам секретную информацию, в том числе планы КГБ по убийству Папы Римского Иоанна Павла II, данные о двух сотрудниках Госдепартамента США , работавших на СССР, и сведения о «кроте» в ЦРУ.

Шеймов получил награду от американской разведки и был высоко оценен правительством за «ценный вклад в национальную безопасность».