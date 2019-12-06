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Происшествия

Дезертир из КГБ умер в США 

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Дезертир из КГБ умер в США
Фото: CIA/Global Look Press
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США в возрасте 73 лет. Он стал известен благодаря тому, что в 1980 году вместе с женой и дочерью был вывезен из Москвы агентами ЦРУ.
Чекист умер 18 октября от осложнений, вызванных болезнью лёгких, в своём доме в городке Виенна (штат Западная Виргиния). Об этом сообщает газета Washington Post.
Издание отмечает, что после побега из СССР Шеймов не покидал пределы Соединённых Штатов.
Ранее News.ru сообщал, что бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого управления Филипп Бобков скончался в Москве. Генерал армии умер на 94-м году жизни. Бобков прошёл Великую Отечественную войну, работал в КГБ, в частности, возглавлял пятое, идеологическое управление ведомства. Также являлся депутатом Верховного совета РСФСР 11-го созыва.
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Теги:
В мире , Филипп Бобков , ЦРУ , КГБ СССР , США
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