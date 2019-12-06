Дезертир из КГБ умер в США

Бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США в возрасте 73 лет. Он стал известен благодаря тому, что в 1980 году вместе с женой и дочерью был вывезен из Москвы агентами ЦРУ

Чекист умер 18 октября от осложнений, вызванных болезнью лёгких, в своём доме в городке Виенна (штат Западная Виргиния). Об этом сообщает газета Washington Post.

Издание отмечает, что после побега из СССР Шеймов не покидал пределы Соединённых Штатов.