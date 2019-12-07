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США могут признать Россию спонсором терроризма 

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Россию могут признать спонсором терроризма
Фото: ТАСС
Комитет по иностранным делам Сената Соединённых Штатов рассмотрит проект закона, который обяжет государственного секретаря определить, спонсирует ли Россия терроризм.
Согласно инициативе, политик должен будет выяснить, следует ли считать в США РФ страной — спонсором террористических группировок. Проект документа опубликован на сайте комитета.
В настоящий момент такими государствами считаются Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.
Ранее News.ru писал, что голосование по законопроекту о санкциях против России комитет Сената США по международным отношениям планирует провести 11 декабря. Об этом сообщают осведомлённые источники.
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Теги:
В мире , США , Санкции , Законопроекты , Безопасность , Санкции США , Сенат США
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