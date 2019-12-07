Россию могут признать спонсором терроризма

США могут признать Россию спонсором терроризма

Согласно инициативе, политик должен будет выяснить, следует ли считать в США РФ страной — спонсором террористических группировок. Проект документа опубликован на сайте комитета.

В настоящий момент такими государствами считаются Северная Корея, Иран, Судан и Сирия.

Ранее News.ru писал, что голосование по законопроекту о санкциях против России комитет Сената США по международным отношениям планирует провести 11 декабря. Об этом сообщают осведомлённые источники.