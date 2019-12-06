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Минск предложил укрепить европейскую безопасность 

News.ru
Минск предложил укрепить европейскую безопасность
Фото: mfa.gov.by
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о необходимости нового плана для укрепления безопасности Европы. Такое мнение он высказал в выступлении на 26-м заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря в Братиславе.
"Мира трудно достичь, но он может быть нарушен слишком легко. Нам нужен новый «план Маршалла» для европейской безопасности — план, когда все государства-участники инвестировали бы в создание надежных механизмов безопасности в нашем регионе", — цитирует белорусского министра БелТА.
Макей подчеркнул, что Парижская хартия для новой Европы провозгласила 30 лет назад принцип неделимой безопасности. Этот принцип поставил цель покончить с недоверием и построить единую Европу. Однако, по мнению министра, мечты тех лет не сбылись.
Он также напомнил, что в 2017 году президент Белоруссии Александр Лукашенко «призвал возобновить стратегический диалог, направленный на преодоление противоречий и возрождение духа Хельсинкского процесса».
"Он (Лукашенко. — News.ru) предложил созвать саммит для откровенного и открытого обсуждения на самом высоком уровне состояния дел и путей дальнейшего исправления и перезагрузки архитектуры безопасности в Европе. Это предложение остается на столе", — отметил Макей.
По его словам, Минск вместе с другими европейскими партнёрами готов искать решения «для перевода господствующей парадигмы конфликта в парадигму безопасности на основе сотрудничества».
Как писал News.ru, ранее Макей заявил, что республика находится на пересечении европейской и евразийской интеграций. В связи с этим Минск не хочет оказаться на острие блокового противостояния между Россией и НАТО. По словам дипломата, белорусы как ни один другой народ знают, насколько опасно положение буферной зоны.
Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Народной скупщине Сербии заявил, что снижение роли международного права могло привести к началу нового силового передела планеты.
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Теги:
В мире , Владимир Макей , Александр Лукашенко , МИД , ОБСЕ , НАТО , Братислава , Минск
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