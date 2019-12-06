В Сербии приняли резолюцию в поддержку Крыма

В Сербии приняли резолюцию в поддержку «выбора народа Крыма»

Резолюцию о необходимости диалога с Россией в Европе приняли участники международной конференции в Белграде, посвященной признанию в мире итогов референдума о возвращении Крыма в РФ.

Крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента РФ Георгием Мурадовым прибыла в Белград в среду. В ее состав вошли представители крымского парламента и правительства, сенатор и депутат Госдумы от Крыма, а также представители национальных общин полуострова.

В пятницу в Российском центре науки и культуры "Русский дом в Белграде" состоялась конференция "Белградский диалог: за конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма". В форуме приняли участие представители десятка европейских стран.

По итогам работы конференции принята резолюция в поддержку "свободного демократического выбора, сделанного народом Крыма". Как сообщил РИА Новости заместитель постпреда Крыма при президенте РФ Михаил Соломенцев, по итогам работы форума будет создан еще ряд документов.

Участники конференции в пятницу призвали принять "неотложные меры по восстановлению отношений с Россией".

"Призываем все европейские страны начать конструктивный диалог в интересах восстановления мира и спокойствия в Европе и провести в этих целях новую Общеевропейскую конференцию по безопасности и сотрудничеству на континенте", — говорится в резолюции.