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Украине спрогнозировали уничтожение 

Lenta.ru 57 минут назад
Украине спрогнозировали уничтожение
Фото: РИА Новости
Открытие рынка земли и война в Донбассе уничтожат Украину. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, передает «РБК-Украина».
По его словам, оппозиция должна поддержать президента Украины Владимира Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны. Рабинович отметил, что в то же время необходимо не допустить распродажи украинской земли «бригаде» американского миллиардера Джорджа Сороса. Он считает, что действующая власть подводит Украину «к последнему рубежу».
«Я уверен, что Украине нужен мир, но кто-то может считать иначе, и это его конституционное право. Но такие люди не имеют права загонять нас в беспрерывную войну, заталкивать страну в нищету», — заявил народный депутат. Социологические данные говорят о том, что тот, кто хочет войны «до победного конца», обычно живет «за границей или ближе ко Львову», сказал Рабинович.
Он также добавил, что «гениальная» деятельность украинского правительства привела к недополучению 71 миллиарда гривен в бюджет. «План по поступлению в казну провален полностью. Чем они собираются рассчитываться — непонятно, но у меня складывается такое впечатление, что представителям новой власти все равно!» — считает Рабинович.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Зеленский со своей командой принесет «разорение и уничтожение» украинской нации. По его словам, у президента есть желание принести мир в страну, однако партия «Слуга народа» — «центральная фигура» в сдаче интересов Украины «западно-американским партнерам».
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Комментарии 3 
Теги:
В мире , Украина , Илья Кива , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Джордж Сорос , Правительство Украины , Верховная Рада , РБК-Украина
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