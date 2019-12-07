Помощник Зеленского сделал заявление по минским соглашениям

Помощник Зеленского заявил, что минские соглашения «нуждаются в уточнении»

Минские соглашения были заключены пять лет тому назад и нуждаются в уточнении. Такое мнение высказал помощник президента Украины Андрей Ермак в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Die Welt.

"Новое украинское руководство не только на словах, но и на деле доказало, что соблюдает все обязательства в рамках минских договоренностей, например, посредством отвода войск в согласованных пунктах по линии фронта. Мы ожидаем от противоположной стороны такой же готовности", — утверждал Ермак, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно саммита "нормандской четверки".

"При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении", — считает он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что Киев надеется на поддержку европейских партнеров — Франции и Германии — на переговорах в нормандском формате.

"То, что саммит после многих переносов вообще состоится уже в этом году, является первым успехом Украины и политики президента Зеленского", — полагает он.

Касаясь реализации "формулы Штайнмайера ", Ермак отметил, что она "должна стать частью украинского законодательства и только регулировать изменение особого статуса некоторых частей Донецкой и Луганской областей с временного на постоянное состояние".

"Что касается проведения местных выборов, то самое важное, что они должны пройти в соответствии с украинским законодательством, которое предусматривает, что выборы не могут состояться, если на территории Украины присутствуют какие-либо иностранные военные подразделения, группировки и оружие", — заявил он.

Первым шагом на пути к урегулированию в Донбассе Ермак назвал "действительно устойчивое перемирие и освобождение украинских пленных".