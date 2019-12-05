Китайский майдан: что делают бойцы «Азова» на протестах в Гонконге

Гонконг профессиональные революционеры попали по фальшивым журналистским удостоверениям.

Группа украинских радикалов замечена на акциях протеста в Гонконге. Это подтверждают фотографии, появившиеся в Сети. На них запечатлены люди в черной одежде с говорящей символикой. Кроме того, их лица известны в определенных кругах у них на родине.

Молодых людей сложно не заметить в толпе гонконгских демонстрантов: четверо крепких парней с татуировками батальона «Азов». Руководитель этой группы — Сергей Филимонов . Он был на Майдане, с националистами принимал участие в блокаде границы с Крымом , участвовал в так называемой АТО, чем явно гордится: на его страницах в соцсетях немало видео боев под Илловайском.

Еще один участник протестных акций в Гонконге Игорь Маляр. Сначала был бойцом «Правого сектора»*, затем вступил в ряды нацкорпуса «Азов».

В Гонконг профессиональные революционеры попали по фальшивым журналистским удостоверениям. Теперь же они не скрывают: приехали как инструкторы, чтобы поделиться опытом, устроить здесь китайский майдан.

«В «Азове» были собраны наиболее активные личности, радикальные достаточно, хорошо подготовленные к участию в различных боевых действиях, в уличных столкновениях, с вооруженными регулярными подразделениями, частями, умеющими вести уличные бои с применением подручных средств. Я думаю таких людей будет все больше, социальные и мировые сети, они между собой поддерживают связь, они координируются, я думаю, что Гонконг не последняя площадка, где они будут участвовать», — говорит украинский политолог, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Сценарий Гонконга для ветеранов майдана хорошо знаком. Ведь, как и на Украине, поводом для протеста стал законопроект. В данном случае об экстрадиции. Согласно ему, подозреваемых в совершении преступлений должны были высылать на материковую часть Китая. После массовых беспорядков, законопроект отозвали, но люди с улицы не ушли. Все потому, уверены власти КНР, что радикальные настроения студентов постоянно подогревают извне.

«Украинские элементы приезжают в специальный административный район, чтобы передавать свой опыт гонконгцам. Ситуация там еще не затихла. Во многом она еще и осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешиваются в дела Гонконга», — считает чрезвычайный и полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

На Украине уже полгода как озабочены проблемами далекого азиатского города. В Киеве создана организация «Свободный Гонконгский центр», которую курирует либерально-демократическая лига Украины. Именно лига отправила бывших бойцов «Азова» совершать майдан в Китае. По знакомому сценарию, руками студентов.

*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещена в РФ