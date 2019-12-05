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Корейцы разработают свой зенитный комплекс 

Популярная механика 9 часов назад
Корейцы разработают свой зенитный комплекс
Фото: Популярная механика
Министерство обороны Южной Кореи объявило о завершении научно-исследовательского этапа проекта разработки зенитного ракетного комплекса L-SAM и приступило к опытно-конструкторским работам.
В ближайшее время корейское минобороны заключит с несколькими местными корпорациями соглашения на разработку отдельных компонентов и систем перспективного комплекса. Необходимость создания собственного зенитного комплекса Южная Корея объясняет активным развитием ракетных вооружений КНДР. Кроме того, разработка комплекса позволит поддержать национальные оборонные предприятия.
Новую зенитную систему планируется использовать для защиты территории Южной Кореи от северокорейских авиационных и баллистических ракет. В общей сложности на разработку L-SAM южнокорейские военные намерены потратить почти 813 миллиона долларов. Опытно-конструкторские работы по проекту планируется завершить в 2024 году, а на вооружение новый комплекс должен встать не позднее 2028 года.
L-SAM будет состоять из нескольких машин, включая пусковую установку зенитных ракет и буксируемую радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой. Согласно проекту, система сможет перехватывать цели на высоте 40-60 тысяч метров. В ходе разработки особое внимание планируется уделить возможности перехвата боевых блоков северокорейских баллистических ракет.
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Теги:
В мире , Азия , Армия , Оружие , Министерство обороны , Южная Корея
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