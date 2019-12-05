В Гонконге пройдет крупный митинг

Власти Гонконга дали разрешение на крупный митинг в центре города

Крупный митинг, приуроченный к отмечаемому 10 декабря Дню прав человека, пройдет в ближайшее воскресенье в центральных районах Гонконга . Полиция дала разрешение на проведение этого мероприятия по заранее согласованному маршруту, сообщила в четверг радиостанция RTHK.

По ее данным, организация "Гражданский фронт за права человека" созывает шествие в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория. Его конечной точкой станет деловой центр города.