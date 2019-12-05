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В мире

Власти Гонконга дали разрешение на крупный митинг в центре города 

ТАСС 1 час назад
В Гонконге пройдет крупный митинг
Фото: ТАСС
Крупный митинг, приуроченный к отмечаемому 10 декабря Дню прав человека, пройдет в ближайшее воскресенье в центральных районах Гонконга. Полиция дала разрешение на проведение этого мероприятия по заранее согласованному маршруту, сообщила в четверг радиостанция RTHK.
По ее данным, организация "Гражданский фронт за права человека" созывает шествие в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория. Его конечной точкой станет деловой центр города.
Правоохранительные органы предупредили организаторов, что митинг должен пройти мирно и без провокационных выходок и завершиться не позже 22:00. В то же время полиция не исключает, что к шествию примкнут радикальные активисты, которые могут позже сойти с маршрута и попытаться устроить беспорядки.
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Теги:
В мире , МВД , Гонконг
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