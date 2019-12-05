Убийство гражданина Грузии переросло в скандал в ЕС

В Европе разгорается скандал вокруг убийства гражданина Грузии

Около полудня в пятницу 23 августа 40-летний мужчина прогуливался по центру Берлина. Посреди парка Кляйне Тиргартэн — переводится как «Малый зоопарк» — к нему подъехал 49-летний мужчина на велосипеде. Достав из-за пазухи субкомпактный пистолет Glock 26-й модели с глушителем, неизвестный дважды выстрелил в прохожего — в голову и в грудь — и уехал. Утопив оружие и велосипед в реке Шпрее, убийца попытался скрыться, но был замечен прохожими и задержан полицией.

Стрелок представился Вадимом Соколовым из Сибири и настаивал, что его «с кем-то спутали». Убитый оказался Зелимханом Хангошвили, бывшим чеченским полевым командиром с грузинским гражданством, который приехал в Германию просить убежища после нескольких покушений. Немецкая пресса немного поспекулировала о «новом Солсбери», но за отсутствием утечек тема отошла на второй план — до этой недели.

Во вторник расследования почти синхронно опубликовали российская The Insider и несколько немецких газет. По их данным, «Вадим Соколов» — это Вадим Красиков, ключевой подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена в Москве в 2013 году. Тогда убийца тоже перемещался на велосипеде. Российские власти объявили Красикова в розыск, в том числе по линии Интерпола . Опубликованные прессой фотографии обоих подозреваемых действительно имеют сходство. Но потом, по данным The Insider, началось странное: розыск Красикова был прекращен, и его данные исчезли из баз данных полиции. Рассказывает шеф-редактор издания Роман Доброхотов

Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider:

«А самое главное это то, что он каким-то самым странным образом ушел от ответственности в России, а все данные из всех онлайн-баз о его биографии были удалены. То есть все, что мы о нем знаем, мы знаем из офлайн-баз, которые уже удалить нельзя, потому что они скачаны. То есть отрицать причастность российских правоохранителей или спецслужб к этому убийству невозможно, поскольку нет ни одной какой-то мафиозной группировки, которая может взять и запросто из всех правоохранительных баз удалить данные о человеке, спокойно сделать ему новый паспорт и отправить за границу. А если такие мафиозные группировки у нас вдруг есть, то это еще больший вопрос к нашим правоохранительным органам».

полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко: В Кремле ситуацию прокомментировали лаконично. По словам Дмитрия Пескова, «абсолютно беспочвенные предположения», а тема «экзальтируется» немецкими СМИ. Если версия о причастности российских властей держится на том, что преступнику удалось оформить поддельные документы и получить шенгенскую визу, железный ли это аргумент? Комментирует

— Были случаи, когда покупали паспорта и визы в греческом посольстве, в других коррумпированных маленьких «банановых» республиках, странах, а чтобы подделывали, «на коленке» рисовали, такое вряд ли возможно. Если такое — вряд ли пропустит какая-нибудь граница.

— Чисто гипотетически, можно получить полноценный поддельный загранпаспорт, не будучи связанным со спецслужбами?

— Запросто. Коррупция во всех странах была, будет, и как ее победить? Деньги решают многие вопросы. А как преступные элементы по всему миру двигаются? И наркотрафик устраивают, и все остальное? Только с помощью денег и подкупа чиновников, сидящих на выдаче этих документов. Только так, другого нет.

Генпрокуратура Германии опубликовала официальное заявление. Как утверждается, у следствия имеются «достаточные доказательства» того, что убийство было совершено по указанию либо российских властей, либо чеченских. МИД ФРГ тут же объявил персонами нон грата двух российских дипломатов, обосновав это «недостаточной кооперацией» Москвы в расследовании.

О последствиях скандала для встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Париже 9 декабря и саммита в «нормандском формате» рассуждает немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар, журналист, политолог:

«Будет, конечно, не очень просто. Вместо темы Украины, ее все пытались разрулить, и всем казалось, что положительные сдвиги могут произойти, и сейчас опять между Меркель и Путиным может пробежать черная кошка. Вся эта атмосфера может быть абсолютно испорчена, и у Меркель будет действительно тогда ряд вопросов. Мы думаем, что и российская сторона может здесь делать четкие заявления по поводу того, кем является этот человек, который сидит в немецкой тюрьме. Все-таки он российский гражданин, поэтому я ожидаю от России тоже какой-то реакции на эту тему».

О том, как скандал освещают в Германии, рассказывает специальный корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова

Мария Волкова, специальный корреспондент Business FM в Германии:

«Глава МВД Германии Хорст Зеехофер дал специальную пресс-конференцию. Напрямую не обвинял Россию, но сказал, что так как есть подозрения, что за убийством стоит Служба внешней разведки России, то дело взял на контроль лично генеральный прокурор Германии. Почему выслали дипломатов? Как пишет Die Welt, это реакция федерального правительства на то, что российские власти, «несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные призывы содействовать расследованию, в течение трех месяцев ничего не предпринимали». Сложно сказать, что конкретно не делалось, потому что здесь в статьях не указывалось, какие были запросы, какие были ответы. Но пишут, что высылка дипломатов не беспочвенна. Этот шаг, кстати, критикуют внутри Германии, я бы даже сказала, внутри правящей коалиции СДПГ, эта партия входит в коалицию с Меркель. Называли решение преждевременным и трудным для понимания. Логика примерно такая, что расследование еще ведется. Оно, можно сказать, не так давно началось, не закончилось, никакой информации толком нет, кроме личности подозреваемого — Вадима Соколова (Красикова). И если реально есть абсолютно четкие доказательства, что за этим стоят российские или чеченские власти, то их надо обнародовать. Вообще, сегодня впервые прозвучали призывы к большей прозрачности в отношении расследования. В прессе такие заголовки сегодня: «Генеральный прокурор Германии подозревает Россию», «След ведет в Кремль». В том числе рассуждают и о том, какие отношения теперь будут у России и Германии. Тот же Bild назвал эту ситуацию тяжелым стресс-тестом германо-российских политических отношений. Неизвестно, чем это закончится. С Солсбери проводят параллели не в формате, насколько масштабно это убийство и как оно происходило, а скорее, что это уже второй случай за довольно короткое время, когда российские власти подозревают в том, что их руками производится убийство на территории Европы. Немцев это выбивает из колеи, потому что это убийство было совершено среди белого дня в центре Берлина, в довольно хорошем районе. И это, разумеется, обсуждают».

После инцидента в Солсбери Британия организовала широкую кампанию по осуждению России, которая завершилась высылкой почти 150 дипломатов из десятков стран Запада. По словам источников Sueddeutsche Zeitung, власти Германии к этому призывать не будут.

Высылку дипломатов прокомментировала на полях встречи НАТО Ангела Меркель . По ее словам, меры были приняты, поскольку Москва не помогла Берлину в расследовании. Канцлер обсудила ситуацию с союзниками по альянсу и не исключила поднятия темы на переговорах с Путиным 9 декабря. Негативных последствий для «нормандского формата» Меркель не ожидает.

«Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед. Но с точки зрения двусторонних отношений — это событие», — сказала она.

Однако, как отмечает Deutsche Welle, канцлер ФРГ находится под серьезным давлением сторонников жесткого ответа Москве.