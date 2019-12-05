Берлин ждёт от Москвы «убийственных» откровений

Ухудшение отношений может привести к срыву проекта «Северный поток — 2» и диалога по Украине

Решение Германии публично заявить о причастности России к убийству уроженца Панкисского ущелья в Берлине может иметь серьёзные негативные последствия как для предстоящего саммита «нормандской четвёрки», так и для только избавившегося от других препятствий «Северного потока — 2». Развитие ситуации напоминает «дело Скрипалей» 2018 года, однако, в отличие от Лондона, Берлину есть что терять.

4 декабря прокуратура ФРГ передала в генпрокуратуру дело об убийстве этнического чеченца и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили . В ведомстве заявили, что имеют доказательства причастности России к преступлению.

Имеется достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике К. (у Хангошвили был паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. — News.ru) было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации, — говорится в заявлении генпрокуратуры Германии.

Власти страны уже объявили о высылке двух российских дипломатов из посольства в Берлине и вызвали посла РФ Сергея Нечаева для вручения ноты. Внешнеполитическое ведомство потребовало от России «серьёзного и быстрого» сотрудничества, в противном случае могут быть приняты «дальнейшие меры». Речь, вероятно, идёт о санкциях, возможность введения которых прогнозировало издание The Wall Street Journal. Также оно ставило под вопрос будущее энергетического сотрудничества России и Германии.

Москве предсказуемо отрицают причастность российских властей к преступлению и уже заявили об ответной высылке немецких дипломатов.

Симптоматично, что дипломатический скандал разгорелся в преддверии саммита «нормандской четвёрки», намеченного на 9 декабря, и на фоне урегулирования ситуации по «Северному потоку — 2». С учётом инициированного ФРГ иска по пересмотру решения Еврокомиссии по газопроводу Opal, Германия планирует стать главным транзитным хабом российского газа в Европу. Заявления председателя комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста в интервью News.ru о намерении отстаивать этот проект и даже при необходимости вводить ответные санкции в отношении США, — тому подтверждение.

История с убийством в Берлине напоминает отравление в британском городе Солсбери работавшего на спецслужбы Соединённого Королевства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда власти Великобритании объявили о том, что преступление было совершено по заказу российских властей и назвали исполнителей. Для России всё закончилось печально: страны Евросоюза выслали часть российских дипломатов, на государство обрушились санкции, в том числе американские. Но в отличие от Лондона, с которым Москва последние годы находится в перманентно прохладных отношениях, Берлину действительно есть, что терять.

С одной стороны, сотрудничество со страной, которая причастна к заказному убийству, — то, что сильно «подмочит» репутацию Берлина на международной арене и пошатнёт доверие к лидирующей силе внутри Евросоюза. С другой — Германия довольно часто в непубличных дискуссиях выступает «адвокатом» России из-за собственных экономических интересов. Даже в случае с «делом Скрипалей» Берлин находился среди тех, кто был против санкционных мер, касающихся торгово-экономического сотрудничества. Отказ от реализации «Северного потока — 2» — тот шаг, который будет крайне негативно воспринят немецким бизнес-сообществом, но, очевидно, именно на таком сценарии будут настаивать ряд стран Евросоюза, Украина и США. Если раньше в Берлине им давали понять, что проект в любом случае будет реализован, то теперь аргументов для защиты у ФРГ станет меньше.

Не исключено, что негативное влияние инцидент окажет на ход саммита «нормандской четвёрки», согласование которого заняло не один месяц. От предстоящих переговоров вряд ли можно ожидать прорыва, но даже сам факт их проведения говорил о возможности продвижения на украинском треке. Теперь встреча находится под угрозой.

В Берлине не могли не понимать возможных последствий заявлений генпрокуратуры и МИД. Вероятно, доказательства, имеющиеся у властей страны, слишком весомы, чтобы игнорировать произошедшее.

Как сообщал News.ru, немецкое издание Der Spiegel в сотрудничестве с Bellingcat и The Insider вроде как установили настоящую личность подозреваемого в убийстве Хангошвили — с 80-процентной точностью им является Вадим Красиков, объявленный в федеральный и международный розыски по подозрению в убийстве предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назарова в 2013 году. По мнению авторов расследования, Красиков мог получить поддельный паспорт на имя Вадима Соколова и пересечь по нему границу с Германией благодаря помощи российских спецслужб — по схеме получения удостоверений личностей «ликвидаторами Скрипалей»: номер загранпаспорта похож на те, которые получали сотрудники российской военной разведки. Мотивом для убийства, по этой версии, могло быть участие Хангошвили в чеченской войне на стороне боевиков и работа против России в Грузии и на Украине. В Германию убитый приехал просить политического убежища. Ранее The New York Times уже утверждал, что раскрыл личность подозреваемого в преступлении, но позже выяснилось, что названный уроженец Новгородской области, бывший полицейский Владимир Степанов до сих пор отбывает в России 24-летний срок в колонии № 11 в городе Бор.

Вероятно, осознавая все риски, в Берлине попытаются сгладить ситуацию и найти компромиссный вариант, хотя, как уверяют немецкие СМИ, силовые ведомства ФРГ уже обратились к российским коллегам за помощью, но получили отказ. Тем не менее формулировка, в которой в преступлении обвиняются госорганы России или Чечни, оставляет простор для действий: в Москве могут сказать, что случившееся — произвол, о котором в Кремле и не догадывались. Вопрос лишь в том, согласятся ли на такую позицию в РФ.