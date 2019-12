Берлин ждёт от Москвы «убийственных» откровений

Власти страны уже объявили о высылке двух российских дипломатов из посольства в Берлине и вызвали посла РФ Сергея Нечаева для вручения ноты. Внешнеполитическое ведомство потребовало от России «серьёзного и быстрого» сотрудничества, в противном случае могут быть приняты «дальнейшие меры». Речь, вероятно, идёт о санкциях, возможность введения которых прогнозировало издание The Wall Street Journal. Также оно ставило под вопрос будущее энергетического сотрудничества России и Германии.

С одной стороны, сотрудничество со страной, которая причастна к заказному убийству, — то, что сильно «подмочит» репутацию Берлина на международной арене и пошатнёт доверие к лидирующей силе внутри Евросоюза. С другой — Германия довольно часто в непубличных дискуссиях выступает «адвокатом» России из-за собственных экономических интересов. Даже в случае с «делом Скрипалей» Берлин находился среди тех, кто был против санкционных мер, касающихся торгово-экономического сотрудничества. Отказ от реализации «Северного потока — 2» — тот шаг, который будет крайне негативно воспринят немецким бизнес-сообществом, но, очевидно, именно на таком сценарии будут настаивать ряд стран Евросоюза, Украина и США. Если раньше в Берлине им давали понять, что проект в любом случае будет реализован, то теперь аргументов для защиты у ФРГ станет меньше.

Не исключено, что негативное влияние инцидент окажет на ход саммита «нормандской четвёрки», согласование которого заняло не один месяц. От предстоящих переговоров вряд ли можно ожидать прорыва, но даже сам факт их проведения говорил о возможности продвижения на украинском треке. Теперь встреча находится под угрозой.

В Берлине не могли не понимать возможных последствий заявлений генпрокуратуры и МИД. Вероятно, доказательства, имеющиеся у властей страны, слишком весомы, чтобы игнорировать произошедшее.

Как сообщал News.ru, немецкое издание Der Spiegel в сотрудничестве с Bellingcat и The Insider вроде как установили настоящую личность подозреваемого в убийстве Хангошвили — с 80-процентной точностью им является Вадим Красиков, объявленный в федеральный и международный розыски по подозрению в убийстве предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назарова в 2013 году. По мнению авторов расследования, Красиков мог получить поддельный паспорт на имя Вадима Соколова и пересечь по нему границу с Германией благодаря помощи российских спецслужб — по схеме получения удостоверений личностей «ликвидаторами Скрипалей»: номер загранпаспорта похож на те, которые получали сотрудники российской военной разведки. Мотивом для убийства, по этой версии, могло быть участие Хангошвили в чеченской войне на стороне боевиков и работа против России в Грузии и на Украине. В Германию убитый приехал просить политического убежища. Ранее The New York Times уже утверждал, что раскрыл личность подозреваемого в преступлении, но позже выяснилось, что названный уроженец Новгородской области, бывший полицейский Владимир Степанов до сих пор отбывает в России 24-летний срок в колонии № 11 в городе Бор.