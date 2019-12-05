Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы

Французы, протестующие против пенсионной реформы, сожгли чучело президента Эммануля Макрона и подрались с полицией. Об этом пишет «Лента.ру»

Бессрочная забастовка профсоюзов и акция протеста начались в четверг в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей могли выходить на пенсию раньше и при этом получать повышенные выплаты. Также реформа предполагает продление периода пенсионных взносов для всех категорий граждан.

Манифестация началась у Восточного вокзала в Париже около 14.00 по местному времени (16.00 мск). Всего за час было задержано более 60 человек, сейчас число задержанных превышает 90 человек.

Радикально настроенные протестующие били витрины, поджигали урны, бросали в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила дубинки и слезоточивый газ.