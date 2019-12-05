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Во Франции сожгли чучело Макрона из-за новой реформы 

Рамблер + ещё 20 6 минут назад
Французы, протестующие против пенсионной реформы, сожгли чучело президента Эммануля Макрона и подрались с полицией. Об этом пишет «Лента.ру».
Бессрочная забастовка профсоюзов и акция протеста начались в четверг в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей могли выходить на пенсию раньше и при этом получать повышенные выплаты. Также реформа предполагает продление периода пенсионных взносов для всех категорий граждан.
Манифестация началась у Восточного вокзала в Париже около 14.00 по местному времени (16.00 мск). Всего за час было задержано более 60 человек, сейчас число задержанных превышает 90 человек.
Радикально настроенные протестующие били витрины, поджигали урны, бросали в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила дубинки и слезоточивый газ.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Другое , Lenta.ru , Франция
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