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МЧС доставило в Луганск и Донецк очередную партию гуманитарной помощи 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Россия доставила в Донбасс гуманитарную помощь
Фото: РИА Новости
Автомобили очередного, 94-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в четверг в Луганск и Донецк. Об этом сообщают корреспонденты Луганскинформцентра и Донецкого агентства новостей.
В МЧС Луганской народной республики уточнили, что восемь автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 103 тонны гуманитарного груза. В его составе — 17280 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.
По данным пресс-службы МЧС Донецкой народной республики, в Донецк также прибыла колонна автомобилей МЧС РФ, которые привезли детские продуктовые наборы.
Предыдущий конвой МЧС РФ привозил гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР 28 ноября.
Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 80 тыс. тонн гуманитарных грузов.
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Теги:
В мире , Пожары , Украина , МЧС , Донецк
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