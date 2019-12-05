Трамп обратился с просьбой к Зеленскому

Трамп просил Зеленского об услуге

В июле, как сообщал «Рабмлер», Трамп и Зеленский поговорили по телефону. Вскоре после этого анонимный сотрудник разведки США заявил местным средствам массовой информации, что в ходе того разговора Трамп потребовал от украинского лидера расследовать деятельность Хантера Байдена — сына Джо Байдена , своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года. Хантер Байден некогда работал на Украине.

В этой связи оппоненты Трампа инициировали процедуру его импичмента. Позже Белый дом обнародовал стенограмму той беседы Трампа и Зеленского. В ней нет просьбы расследовать деятельность сына Байдена, но есть просьба «оказать нам услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина много об этом знает».