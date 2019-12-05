Трамп обратился с просьбой к Зеленскому

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Трамп просил Зеленского об услуге 

Рамблер + ещё 4 8 минут назад
Президент США Дональд Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского оказать услугу Соединенным Штатам. Об этом американский лидер сам сообщил в своем твиттере.
В июле, как сообщал «Рабмлер», Трамп и Зеленский поговорили по телефону. Вскоре после этого анонимный сотрудник разведки США заявил местным средствам массовой информации, что в ходе того разговора Трамп потребовал от украинского лидера расследовать деятельность Хантера Байдена — сына Джо Байдена, своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года. Хантер Байден некогда работал на Украине.
В этой связи оппоненты Трампа инициировали процедуру его импичмента. Позже Белый дом обнародовал стенограмму той беседы Трампа и Зеленского. В ней нет просьбы расследовать деятельность сына Байдена, но есть просьба «оказать нам услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина много об этом знает».
«Под словом "нам" я подразумевал Соединенные Штаты, нашу страну», — написал Трамп вчера в своем твиттере, призвав демократов извиниться перед американским народом.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , США
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