Трамп пригрозил странам НАТО «торговыми рычагами»

Президент США Дональд Трамп пригрозил принудить страны НАТО переводить военному блоку от 2% ВВП с помощью торговых рычагов, сообщает в четверг РИА «Новости».

«Если страны не вносят в НАТО 2% (от ВВП), США, возможно, придется предпринимать некоторые вещи, связанные с торговлей», — сказал американский лидер.

Накануне глава Белого дома заявил, что увеличение оборонных расходов Североатлантического альянса на 130 миллиардов долларов в 2020 году не затронет его страну. По его словам, он заставил лидеров стран НАТО платить более 130 миллиардов долларов в год и 400 миллиардов долларов за три года.

В июле 2018 года Трамп направил лидерам ряда государств Европы письмо с требованием увеличить военные расходы, выразив недовольство тем, что США оплачивают 90% расходов НАТО, тогда как многие члены альянса даже не приблизились к 2% от ВВП.