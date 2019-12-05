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Трамп пригрозил странам НАТО «торговыми рычагами» 

Парламентская газета + ещё 8 1 час назад
Трамп пригрозил странам НАТО «торговыми рычагами»
Фото: FACEBOOK.COM/DONALDTRUMP
Президент США Дональд Трамп пригрозил принудить страны НАТО переводить военному блоку от 2% ВВП с помощью торговых рычагов, сообщает в четверг РИА «Новости».
«Если страны не вносят в НАТО 2% (от ВВП), США, возможно, придется предпринимать некоторые вещи, связанные с торговлей», — сказал американский лидер.
Накануне глава Белого дома заявил, что увеличение оборонных расходов Североатлантического альянса на 130 миллиардов долларов в 2020 году не затронет его страну. По его словам, он заставил лидеров стран НАТО платить более 130 миллиардов долларов в год и 400 миллиардов долларов за три года.
В июле 2018 года Трамп направил лидерам ряда государств Европы письмо с требованием увеличить военные расходы, выразив недовольство тем, что США оплачивают 90% расходов НАТО, тогда как многие члены альянса даже не приблизились к 2% от ВВП.
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Теги:
В мире , США , Дональд Трамп , НАТО , РИА Новости
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