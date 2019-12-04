Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
В мире
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
В мире
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну
Армия
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия

«Нет никакого врага»: Польша отказалась считать РФ врагом НАТО 

Рамблер + ещё 2 39 минут назад
«Сейчас никто не атакует»: Польша о том, враг ли РФ
Фото: Reuters
Президент Польши Анджей Дуда не согласился назвать Россию врагом НАТО. Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил на пресс-конференции по итогам саммита глав стран — членов альянса.
«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует. Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — сказал президент Польши.
Он добавил, что Россия является соседом, с которым европейские страны не всегда соглашаются и чьи действия иногда считают недопустимыми. При этом он отметил, что враждебности по отношению к России нет.
Как ранее сообщал «Рамблер», страны НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия России» и международный терроризм основными угрозами безопасности стран — участниц альянса.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Армия , Европа , Политика , Анджей Дуда , НАТО , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым 31
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал
Пока вы не уснули: Между РФ и ФРГ разгорелся скандал 60
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну 834
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 128
«У нас хоть что-то летает»: кто хоронит космос РФ
«У нас хоть что-то летает»: кто хоронит космос РФ 110
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение