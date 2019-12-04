«Сейчас никто не атакует»: Польша о том, враг ли РФ

«Нет никакого врага»: Польша отказалась считать РФ врагом НАТО

«Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует. Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат», — сказал президент Польши.

Он добавил, что Россия является соседом, с которым европейские страны не всегда соглашаются и чьи действия иногда считают недопустимыми. При этом он отметил, что враждебности по отношению к России нет.

Как ранее сообщал «Рамблер», страны НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия России» и международный терроризм основными угрозами безопасности стран — участниц альянса.