Трамп объяснил прозвище Ким Чен Ына

«Я доверяю ему, но он явно любит запускать ракеты, поэтому я зову его «человеком-ракетой», — передает слова Трампа РИА «Новости».

В то же время он заявил, что не исключает возможности применения военной силы против КНДР, если это потребуется.

«У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Возможно, лучше, чем у других лидеров. Но это не помешает США применить оружие против КНДР в крайнем случае», — цитирует Трампа ТАСС.