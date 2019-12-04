Россию и США обвинили в приближении ядерной катастрофы

Бывший глава Пентагона подчеркнул, что Москва и Вашингтон в течение двух десятилетий действовали неразумно, поставив мир на грань новой холодной войны.

«Лидеры и люди обеих наших стран просто не осознают, насколько это опасно. А значит, наша политика и действия не учитывают должным образом уровень риска», — заявил он.

Оба государства восстанавливают свои ядерные арсеналы времен холодной войны невообразимой ценой, хотя недавно казалось, что эта опасность осталась в прошлом, отметил Перри. При этом он признал маловероятным полное уничтожение ядерного оружия. Тем не менее необходимо уменьшать угрозы, считает 92-летний бывший глава ведомства.

В качестве доказательства своих слов он привел выводы экспертов Чикагского университета, на основании которых устанавливаются показания «Часов Судного дня». В 2018 году стрелки символических часов были переведены на две минуты до «полуночи» (катастрофы — прим. «Ленты.ру»).