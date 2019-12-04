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Россию и США обвинили в приближении ядерной катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Россию и США обвинили в приближении ядерной катастрофы
Фото: РИА Новости
Россия и США приблизили человечество к угрозе ядерной катастрофы, заявил бывший министр обороны США, профессор Стэнфордского университета Уильям Перри. Его слова с Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Бывший глава Пентагона подчеркнул, что Москва и Вашингтон в течение двух десятилетий действовали неразумно, поставив мир на грань новой холодной войны.
«Лидеры и люди обеих наших стран просто не осознают, насколько это опасно. А значит, наша политика и действия не учитывают должным образом уровень риска», — заявил он.
Оба государства восстанавливают свои ядерные арсеналы времен холодной войны невообразимой ценой, хотя недавно казалось, что эта опасность осталась в прошлом, отметил Перри. При этом он признал маловероятным полное уничтожение ядерного оружия. Тем не менее необходимо уменьшать угрозы, считает 92-летний бывший глава ведомства.
В качестве доказательства своих слов он привел выводы экспертов Чикагского университета, на основании которых устанавливаются показания «Часов Судного дня». В 2018 году стрелки символических часов были переведены на две минуты до «полуночи» (катастрофы — прим. «Ленты.ру»).
В октябре заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу признала катастрофическим риск начала ядерной войны. По ее словам, конфликт может произойти из-за дефицита доверия в мире, нехватки диалога, ослабевания режима контроля над вооружениями и усложнения геополитической ситуации.
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Комментарии 1 
Теги:
В мире , Армия , Григорий Березкин , Уильям Перри , Пентагон , ООН , Lenta.ru , Москва , США
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