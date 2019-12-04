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В НАТО отметили растущее влияние Китая 

РИА Новости 1 час назад
В НАТО отметили растущее влияние Китая
Фото: Reuters
НАТО видит растущее влияние Китая в мировой политике, говорится в итоговом заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита глав государств альянса.
"Мы отмечаем растущее влияние Китая, и международная политика состоит как из ряда возможностей, так и вызовов. Нам необходимо совместно в альянсе решить эти вопросы", — отмечается в документе.
В коммюнике говорится, что блок продолжит принимать меры по кибер— и энергетической безопасности.
"Мы продолжим укреплять… нашу критически важную инфраструктуру и нашу энергобезопасность. НАТО и союзники намерены обеспечить безопасность наших коммуникационных систем, включая сети 5G", — сказано в документе.
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Теги:
В мире , НАТО , Китай
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