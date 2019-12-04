В НАТО отметили растущее влияние Китая

НАТО видит растущее влияние Китая в мировой политике, говорится в итоговом заявлении по итогам прошедшего в Лондоне саммита глав государств альянса.

"Мы отмечаем растущее влияние Китая, и международная политика состоит как из ряда возможностей, так и вызовов. Нам необходимо совместно в альянсе решить эти вопросы", — отмечается в документе.

В коммюнике говорится, что блок продолжит принимать меры по кибер— и энергетической безопасности.