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Стала известна секретная неодобрительная фраза королевы Елизаветы II 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Названа секретная фраза королевы Елизаветы II
Фото: РИА Новости
Автор книги о британской королеве Елизавете II Карен Долби рассказала журналистам, какие тайные знаки использует её величество, чтобы выразить своё несогласие или неодобрение.
«Королева стремится избегать прямой конфронтации и всегда сохранять вежливое достоинство. Поэтому она крайне редко выражает открытое несогласие с кем-либо. Для этого у неё есть более тонкие методы. Если Елизавета II произносит фразы «о, действительно», «это увлекательно» или «весьма захватывающе» — это может означать неудовольствие сложившейся ситуацией.
Но чтобы определить наверняка, нужно также смотреть на интонацию и длительность паузы между словами. Понять, согласна королева с собеседником или нет, можно внимательно понаблюдать за взглядом, который она на него бросает» — сообщила эксперт изданию TheSun.
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Теги:
В мире , Елизавета II
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