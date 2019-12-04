Мелания Трамп раздала подарки детям в Лондоне

Мелания Трамп раздала рождественские подарки детям в Лондоне

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания во время визита в Лондон встретилась со школьниками. Первая леди США посетила мероприятие благотворительной организации Армия Спасения — она раздала детям подарки и помогла сделать рождественские украшения.

Одна из школьниц, Мария Рашид, рассказала изданию Evening Standard, что жена лидера США была дружелюбна и очень разговорчива.

Вместе с Меланией Трамп на встрече со школьниками присутствовала супруга американского посла в Великобритании Сьюзан Джонсон. Она подарила учащимся ёлочные игрушки, отмечает Reuters.

Ранее News.ru писал, что Мелания Трамп показала украшенный к праздникам Белый дом. Подготовку декора к Рождеству первая леди Штатов начала ещё летом.