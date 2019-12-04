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Мелания Трамп раздала рождественские подарки детям в Лондоне 

News.ru 1 час назад
Мелания Трамп раздала подарки детям в Лондоне
Фото: Reuters
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания во время визита в Лондон встретилась со школьниками. Первая леди США посетила мероприятие благотворительной организации Армия Спасения — она раздала детям подарки и помогла сделать рождественские украшения.
Одна из школьниц, Мария Рашид, рассказала изданию Evening Standard, что жена лидера США была дружелюбна и очень разговорчива.
Вместе с Меланией Трамп на встрече со школьниками присутствовала супруга американского посла в Великобритании Сьюзан Джонсон. Она подарила учащимся ёлочные игрушки, отмечает Reuters.
Ранее News.ru писал, что Мелания Трамп показала украшенный к праздникам Белый дом. Подготовку декора к Рождеству первая леди Штатов начала ещё летом.
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Теги:
В мире , Дональд Трамп , Reuters , США
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