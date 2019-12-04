Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
В мире

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в хищении 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Экс-президенту Армении предъявили обвинение
Фото: РИА Новости
Спецследственная служба Армении предъявила обвинение бывшему президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах.
"Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства 489,16 миллиона драмов (свыше миллиона долларов)", — сообщается на сайте службы.

"Бархатная революция"

В Армении в апреле прошлого года прошли акции протеста, организованные оппозицией, которая выступала против избрания премьер-министром Саргсяна. Вскоре бывший глава государства был вынужден подать в отставку.
После этого на пост главы правительства был избран лидер оппозиции Никол Пашинян. Против ряда бывших руководителей страны, в том числе еще одного экс-президента Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.
Ранее Саргсян заявил, что не боится возможного задержания, но опасается "разрушительной политики безответственных популистов".
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Украина отравила Америку Украина отравила Америку В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" В Германии раскритиковали Украину из-за "Северного потока - 2" Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с адом Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с адом
Комментарии 
Теги:
В мире , Происшествия , Сейран Оганян , Юрий Хачатуров , Роберт Кочарян , Никол Пашинян , Серж Саргсян , Ара Баблоян , Генштаб , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агрессивные действия России испугали НАТО
Агрессивные действия России испугали НАТО 102
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Меркель объяснила высылку российских дипломатов 150
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
КНДР и США оказались на грани военного конфликта 95
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан?
«Это не аннексия»: Крым не напугал Казахстан? 232
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии» 1
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
12:18
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
В мире Европа
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Синоптики выступили с обращением к москвичам
01:06
Синоптики выступили с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
00:57
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Общество
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение