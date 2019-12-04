Экс-президенту Армении предъявили обвинение

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в хищении

Спецследственная служба Армении предъявила обвинение бывшему президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах.

"Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства 489,16 миллиона драмов (свыше миллиона долларов)", — сообщается на сайте службы.

"Бархатная революция"

В Армении в апреле прошлого года прошли акции протеста, организованные оппозицией, которая выступала против избрания премьер-министром Саргсяна. Вскоре бывший глава государства был вынужден подать в отставку.

Ранее Саргсян заявил, что не боится возможного задержания, но опасается "разрушительной политики безответственных популистов".