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КНДР заявила, что вооруженный конфликт с США может начаться в любой момент 

ТАСС 37 минут назад
КНДР заявила о готовности начать войну
Фото: РИА Новости
Состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Об этом говорится в заявлении начальника генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхона, опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", — отмечается в тексте.
Заявление генерала стало реакцией на недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном не помешают США применить оружие против КНДР в случае необходимости.
"Использование вооруженных сил против КНДР станет ужасной вещью для США", — предупредил Пак Чен Чхон.
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Теги:
В мире , Азия , Армия , Войска , Оружие , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Генштаб , КНДР
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