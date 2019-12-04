КНДР заявила о готовности начать войну

Состояние перемирия между США и КНДР может в любой момент перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. Об этом говорится в заявлении начальника генерального штаба Корейской Народной Армии Пак Чен Чхона, опубликованном в среду Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"КНДР и США технически находятся в состоянии войны, и перемирие может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт в любой момент, даже из-за любой случайности", — отмечается в тексте.
Заявление генерала стало реакцией на недавние слова американского президента Дональда Трампа о том, что хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном не помешают США применить оружие против КНДР в случае необходимости.
"Использование вооруженных сил против КНДР станет ужасной вещью для США", — предупредил Пак Чен Чхон.