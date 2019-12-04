«Севпоток–2» остановят делом «немецкого Скрипаля»?

«Северный поток — 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Американские и немецкие СМИ называют убитого «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть энергетическое партнерство Берлина и Москвы, а именно реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток — 2».

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что прокуратура ФРГ имеет «веские основания» подозревать правительство России в причастности к убийству в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Пресса в США и Германии подхватила уже было затухавшую с минувшего лета историю, наперебой пророчат России новые санкции, что, по их мнению, непременно нанесет удар по энергетическому партнерству Берлина и Москвы. Авторитетное немецкое издание Der Spiegel в статье под заголовком «Российский государственный террор бросает вызов Германии» и вовсе с нескрываемой гордостью заявляет, что «теперь у ФРГ официально есть дело Скрипаля».

По данным The Wall Street Journal, которая как принято в подобных случаях, ссылается на неназванные источники, прокуратура в Германии уже определила подозреваемого, и он якобы «может быть связан с правительством России». Дело могут передать федеральному прокурору уже 4 декабря. В связи с этим правительство Германии может быть вынуждено ввести «дипломатические или другие санкции».

Зелимхана Хангошвили, выходца из Грузии , этнического чеченца, принимавшего участие в чеченской войне на стороне боевиков, убили в Берлине 23 августа. К нему подъехал человек на велосипеде и несколько раз выстрелил ему в спину. По подозрению в убийстве был арестован россиянин.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала историю бывшего чеченского боевика, возглавлявшего группировку, присягнувшую запрещенной в России «Аль-Каиде» . Криминальная история еще минувшим летом была подана в том же Spiegel как «убийство по поручению зарубежной спецслужбы», с однозначными намеками в сторону Москвы. В Кремле тогда официально заявили, что преступление не связано с российскими властями.

В сентябре прокуратура Берлина подтвердила, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в центре Берлина имеет российское гражданство. При этом отметим, что представитель прокуратуры отказался комментировать сообщения о «российском следе» в убийстве, назвав их «спекуляциями». В минувший вторник СМИ сообщили, что арестованный за убийство Хангошвили россиянин « Вадим Соколов » на самом деле является Вадимом Николаевичем Красиковым, которые уже разыскивался в России за совершение похожего убийства.

Перед этим The Wall Street Journal заявила, что за убийством якобы могут стоять российские власти. В унисон этой публикации звучат данные доклада Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel, где утверждается, что российские власти якобы могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника.

«В Германии широко обсуждается убийство Зелимхана Хангошвили, хотя бы потому, что немецкий журнал Der Spiegel активно участвовал в расследовании американского Bеllingcat на эту тему», — прокомментировал ситуацию газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

«Немецкая пресса утверждает, что у арестованного за убийство Хангошвили россиянина был обнаружен фальшивый паспорт, изготовленный по той же технологии, и чуть ли не со сходным номером, что и документы обвиняемых в убийстве Сергея Скрипаля в английском Солсбери граждан России. Так, по крайней мере, пишут в немецких газетах. При этом никаких реальных доказательств пока не представлено».

«Средства массовой информации раздувают эту историю и требуют от федерального прокурора Германии начать официальное расследование», — продолжил Рар.

Тут не стоит забывать, что в Германии есть люди, которые не хотят потепления отношений с Россией.

Германский политолог отметил:

«Если вспомнить, что «дело Скрипалей» появилось как раз перед чемпионатом мира по футболу в России, а нынешнее дело «взорвалось» на фоне продуктивных переговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и попыток НАТО договорится с Россией. Все это наводит на мысли о не случайности таких совпадений».

Что же касается самой истории убийства Хангошвили, то она производит впечатление «темного дела», добавил собеседник.

«Гражданин Грузии, сражавшийся в рядах чеченских боевиков, был убит двумя пулями на глазах у множества людей в тот момент, когда Россия и Германия стоят на пороге улучшения отношений и завершения строительства «Северного потока-2». Убийца был тут же опознан и посажен в тюрьму. Все это наводит на определенные мысли», — повторил германский политолог.

«Не знаю идет ли обмен информацией про этому делу между Россией и Германией, и если идет, то в каком объеме. Но предполагаю, что если немецкая сторона делала официальный запрос по закрытым каналам, то она эту информацию от России получает. Официальные власти — немецкое правительство и федеральный прокурор пока сохраняют молчание, в связи с чем я думаю, что обмен информацией идет. Однако утверждать это наверняка конечно нельзя», — поделился эксперт.

Что касается санкций со стороны Германии в отношении России, собеседник усомнился в том, что они будут введены в связи с произошедшим.

«Я не работаю в полиции и никаких доказательств не видел, поэтому мне тяжело говорить о том, что было бы, если бы…

Но если спросите мое мнение, я думаю, что убийство могло быть частью, скажем так, «чеченских разборок».

И появление весомых доказательств того, что за этим стоит правительство России, на мой взгляд, крайне маловероятно, — отметил Александр Рар. — При этом Bеllingcat имеет большой опыт в подаче фактов под определенным углом, плюс немецкая пресса, которая все это раздувает. Повторю, до санкций, скорее всего, не дойдет, но атмосфера вокруг взаимоотношений России и Германии может быть испорчена. И довольно существенно».

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал очередную попытку раскрутить убийство в Берлине желанием поддержать привычный имидж «злой России».

«Это привычный подход — Скрипали, Крым и так далее. Сначала надо отработать версии, которые имеют наиболее высокий политический резонанс, а потом уже применить нормальную методику расследования. Когда вскроется истина, промолчим. Это же не в первый раз», — заявил газете ВЗГЛЯД немецкий парламентарий.

При этом он отметил, что образец выдачи информации повторяет британский сценарий истории с отравлением Скрипалей.

«Когда обнаружится, что это не так, скажут мол, ну птичка уже вылетела, ее теперь в клетку не вернешь», — сказал Гердт.

Кроме того он также высказал мнение, что глобальных последствий этой истории не будет.