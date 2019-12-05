Германия назвала высылаемых россиян разведчиками

Два российских дипломата, которых Германия собралась выслать из страны и объявила персонами нон грата, являются агентами внешней разведки России. Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в немецком правительстве.
Отмечается, что информацию о принадлежности дипломатов к разведке также подтверждают телерадиовещательные компании NDR и WDR. Каких-либо других сведений о высылаемых россиянах не предоставлено.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
4 декабря МИД ФРГ объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Это произошло в связи с делом об убийстве в Берлине бывшего чеченского командира. Власти Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств причастности государственных органов России или Чеченской Республики к убийству. В Кремле обвинения отвергают.