Германия назвала высылаемых россиян разведчиками

Высылаемых из Германии российских дипломатов назвали разведчиками

Два российских дипломата, которых Германия собралась выслать из страны и объявила персонами нон грата, являются агентами внешней разведки России . Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Отмечается, что информацию о принадлежности дипломатов к разведке также подтверждают телерадиовещательные компании NDR и WDR. Каких-либо других сведений о высылаемых россиянах не предоставлено.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объяснила решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили