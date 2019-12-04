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Армия

Депутатам от «Слуги народа» запретят критиковать партию 

Lenta.ru 1 час назад
Депутатам от «Слуги народа» запретят критиковать партию
Фото: РИА Новости
Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» будут обязаны покинуть фракцию, если их позиция отличается от принятой партийным большинством. Об этом сообщает украинское издание the Бабель, опубликовавшее разработанный для партии проект Кодекса этики.
В документе содержится норма, согласно которой депутат не сможет действовать «вопреки программе политической партии и президента». Подчеркивается, что парламентарии должны «уважать решения фракции и выполнять их». При этом, если член партии не согласен с позицией фракции или не выполняет партийную программу, он «обязан покинуть фракцию».
Вместе с тем Кодекс этики оставляет политикам право на собственное мнение и аргументированную позицию. Согласно проекту документа, все решения фракции принимаются 70 процентами от ее состава. Для наложения вето на любое решение требуется 30 процентов голосов.
Журналисты сообщили, что проект документа был разослан депутатам для внесения предложений. После этого, как заявил глава фракции Давид Арахамия, будет принята его окончательная редакция. Отмечается, что проект Кодекса этики был разослан парламентариям на фоне исключения из фракции «Слуга народа» трех депутатов.
Ранее сообщалось, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак настойчиво рекомендовал заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль «прекратить медиаактивность». Она призналась, что просьба последовала после ее интервью, где она говорила о политике украинских властей.
В октябре партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила президента Зеленского и депутатов партии «Слуга народа» в уничтожении свободы слова в стране. Оппозиция заявила, что действия украинской власти скоординированы для расправы над деятельностью неподконтрольных им СМИ.
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Теги:
В мире , Украина , Елена Зеркаль , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Давид Арахамия , Верховная Рада
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