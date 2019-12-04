Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Кавказ
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Армия

На Украине вводят KPI для чиновников 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
На Украине вводят KPI для чиновников
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о внедрении системы оценки ключевых показателей эффективности (KPI) для определения успешности работы чиновников и пригрозил увольнением "неэффективным" руководителям областей. Об этом он заявил в среду во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций.
"Для определения эффективности работы чиновников в правительстве разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI)", — сказал глава правительства. "Мы с 2020 мы вводим системную оценку показателей работы губернаторов, которая продемонстрирует, кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене", — добавил он.
По словам премьера, оценивать руководителей регионов будет секретариат кабинета министров на основании данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, горгосадминистраций и других источников открытых данных. "Если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться, ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будут местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", — подчеркнул Гончарук.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
ТАСС: последние новости
Депутат сообщил, что в Раде перепутали текст заявления по продвижению Украины в НАТО Депутат сообщил, что в Раде перепутали текст заявления по продвижению Украины в НАТО Трамп обсудил с Нетаньяху "угрозу со стороны Ирана" Трамп обсудил с Нетаньяху "угрозу со стороны Ирана" В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Комментарии 
Теги:
В мире , Украина , Алексей Гончарук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 192
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление
Мочившийся в вино для России сделал новое заявление 46
У России появился новый противник
У России появился новый противник 256
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Пельш экстренно госпитализирован
Пельш экстренно госпитализирован 3
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение