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Лидеры НАТО впервые решили обсудить китайскую угрозу 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Лидеры НАТО обсудят китайскую угрозу
Фото: РИА Новости
Лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят на саммите в Лондоне свой ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Впервые в истории альянса мы с лидерами НАТО обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США. Недавно эта страна обрела новые военные возможности, включая новые виды ядерных вооружений. Мы должны ответить на это все вместе», — передает ТАСС слова Столтенберга.
Он заявил также, что суммарные «оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.
Напомним, во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США примут меры в двусторонней торговле против тех стран Европы, которые не вносят согласованные взносы в бюджет НАТО.
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Теги:
В мире , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , НАТО , ИТАР-ТАСС , Китай
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