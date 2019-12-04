Лидеры НАТО обсудят китайскую угрозу

Лидеры НАТО впервые решили обсудить китайскую угрозу

Лидеры стран НАТО впервые в истории обсудят на саммите в Лондоне свой ответ на усиление Китая и рост его военных возможностей, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

«Впервые в истории альянса мы с лидерами НАТО обсудим подъем Китая, который несет нам как новые возможности, так и вызовы. Китай активно инвестирует в новые военные возможности, Китай имеет сегодня второй по объему военный бюджет в мире после США. Недавно эта страна обрела новые военные возможности, включая новые виды ядерных вооружений. Мы должны ответить на это все вместе», — передает ТАСС слова Столтенберга.

Он заявил также, что суммарные «оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.