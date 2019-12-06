«Муниципальная стража»: Новая идея Зеленского о Донбассе

Зеленский хочет создать в Донбассе «муниципальную стражу»

По его словам, в объединении будут принимать участие представители Киева, ОБСЕ , а также непризнанных ДНР и ЛНР, передаёт Espreso.tv. При этом кандидаты от Донбасса должны быть выбраны среди тех, кто не был участником боевых действий, уверен политик.

Он добавил, что не планирует в ходе мероприятия идти на уступки главе России Владимиру Путину . По его словам, лучше он вернётся домой ни с чем.

Как писал News.ru, ранее сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского утвердили сценарии интеграции территорий непризнанных ДНР и ЛНР. Они были приняты в рамках подготовки к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Украина, Германия).