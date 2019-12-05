Украина согласилась дать Донбассу особый статус

Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус

По его словам, украинские власти ограничат реформу вопросами децентрализации. Так, неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области «могут получить дополнительные полномочия», сказал Ермак.

«Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — подчеркнул помощник главы государства.

Ермак также рассказал, что продление закона о статусе Донбасса зависит от результатов запланированной на 9 декабря встречи лидеров «нормандской четверки». Он отметил, что только после саммита в Париже президент Украины будет готов внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.