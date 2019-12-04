У России появился новый противник

Греция стала противником России

На днях, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Россия вмешивается в дела стран Западных Балкан, его это беспокоило, беспокоит и будет беспокоить. В этой связи он призвал руководство Европейского союза не откладывать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, а начать их уже в 2020 году.

«"Чего это он?" — могли бы вопросить россияне, по инерции считающие Грецию дружественной страной», — отмечает автор «Взгляда».

Разгадка, по его словам, проста, летом новым премьером страны стал Кириакос Мицотакис — правый консерватор, лидер партии «Новая демократия», представитель влиятельного до крайности политического клана, выпускник американских Гарвардского и Стэнфордского университетов.