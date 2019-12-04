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Криминал

Греция стала противником России 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
У России появился новый противник
Фото: ТАСС
Греция переходит в лагерь противников России. Об этом пишет «Взгляд».
На днях, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Россия вмешивается в дела стран Западных Балкан, его это беспокоило, беспокоит и будет беспокоить. В этой связи он призвал руководство Европейского союза не откладывать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, а начать их уже в 2020 году.
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«"Чего это он?" — могли бы вопросить россияне, по инерции считающие Грецию дружественной страной», — отмечает автор «Взгляда».
Разгадка, по его словам, проста, летом новым премьером страны стал Кириакос Мицотакис — правый консерватор, лидер партии «Новая демократия», представитель влиятельного до крайности политического клана, выпускник американских Гарвардского и Стэнфордского университетов.
«Он плоть от плоти глобалистских элит. Он баловаться не будет, а будет внимательно прислушиваться к тому, что говорят в Брюсселе и Вашингтоне, а там говорят, что Россия вмешивается в выборы и прочие внутренние дела стран НАТО и нужно обязательно надавать ей по рукам», — подытожил журналист.
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Комментарии 180 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Статьи , Кириакос Мицотакис , ЕС , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Греция
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