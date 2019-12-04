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США отказали в визах российским казначеям и представителю МИДа 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
США отказали в выдаче виз делегации российского Федерального казначейства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Вашингтоне.
"Так совсем недавно визы не получила делегация Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, — говорится в заявлении российского диппредставительства.
Там добавили, что визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.
Как стало известно, он должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.
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Теги:
В мире , Видео , Политика , США , МИД , Федеральное казначейство
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