Сотни человек задержаны в Иране

В Иране задержаны 300 участников беспорядков

300 человек, причастных к беспорядками, которые сотрясли Иран в ноябре, были задержаны службами безопасности Ирана. Об этом сегодня в Тегеране объявил сегодня официальный представитель судебных властей Голям-Хусейн Исмаили.

На пресс-конфренции в Тегеране чиновник отметил, что иранские службы безопасности отдадут под суд задержанных, которые совершили акты вандализма. Лица, расследование в отношении которых покажет, что они не совершали противоправных действий, будут освобождены в ближайшее время.

Правительство Ирана 15 ноября объявило о повышении цен на автомобильное топливо и введении нового режима распределения топливных квот, что вызвало недовольство среди населения. С 16 ноября во многих районах страны последовательно прошли акции протестов, переросшие в столкновения, которые привели к человеческим жертвам.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в своей речи 27 ноября назвал протесты "широкомасштабным и опасным заговором".