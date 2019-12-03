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В Иране задержаны 300 участников беспорядков 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Сотни человек задержаны в Иране
Фото: Reuters
300 человек, причастных к беспорядками, которые сотрясли Иран в ноябре, были задержаны службами безопасности Ирана. Об этом сегодня в Тегеране объявил сегодня официальный представитель судебных властей Голям-Хусейн Исмаили.
На пресс-конфренции в Тегеране чиновник отметил, что иранские службы безопасности отдадут под суд задержанных, которые совершили акты вандализма. Лица, расследование в отношении которых покажет, что они не совершали противоправных действий, будут освобождены в ближайшее время.
Правительство Ирана 15 ноября объявило о повышении цен на автомобильное топливо и введении нового режима распределения топливных квот, что вызвало недовольство среди населения. С 16 ноября во многих районах страны последовательно прошли акции протестов, переросшие в столкновения, которые привели к человеческим жертвам.
Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи в своей речи 27 ноября назвал протесты "широкомасштабным и опасным заговором".
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Теги:
В мире , Иран , Тегеран
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