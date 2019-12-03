Названо новое место проведения саммита G7

Трамп заявил, что саммит G7 пройдет в 2021 году в Кэмп-Дэвиде

"Это будет Кэмп-Дэвид, хорошее место, у нас будет (организован) хороший доступ для прессы", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, определился ли он с новым местом для проведения саммита.

Ранее Белый дом предлагал в качестве места для саммита G7, который пройдет 10-12 июня в США, Trump National Doral Resort в Майами.

Однако несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу. Позже администрация отказалась от этой идеи и начала искать новое место.