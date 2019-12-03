В США оценили роль России в противодействии терроризму

В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма

"Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак", — сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.

Хейл отметил, что не считает, что РФ должна быть включена в список государств-спонсоров терроризма в связи с действиями страны в Сирии.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.