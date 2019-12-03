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В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма 

РИА Новости 1 час назад
В США оценили роль России в противодействии терроризму
Фото: Сайт Госдепартамента США
Госдепартамент США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
"Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак", — сказал дипломат, выступая в комитете по международным делам сената США.
Хейл отметил, что не считает, что РФ должна быть включена в список государств-спонсоров терроризма в связи с действиями страны в Сирии.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
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Теги:
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , Политика , США , Дэвид Хейл , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , Сенат США
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